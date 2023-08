Tg News – 1/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Da Farnesina volo speciale per rientrare dal Niger - Assassino di Carol Maltesi aggredito in cella mentre dormiva - Droni ucraini colpiscono grattacielo a Mosca - Antitrust, avviate verifiche sui taxi - L’occupazione sale dello 0,3% a giugno - Incendio in Costa Smeralda minaccia ville e hotel di lusso - Da oggi prezzi carburanti trasparenti in tutta Italia - Previsioni 3B Meteo 2 Agosto gsl