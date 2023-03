Tg News – 1/3/2023

In questa edizione: - Scontro fra due treni in Grecia, 38 morti e 85 feriti - Strage di migranti, le polemiche sui mancati soccorsi - Putin ha firmato sospensione New Start - Morta turista italiana dopo incendio nel resort in Kenya - Scardina in condizioni stabili dopo l’intervento - Divorzio breve, da oggi le nuove norme abr/gtr