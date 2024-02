Tg News – 1/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Bruxelles, trovata intesa sui fondi a Kiev - Incidenti per la protesta dei trattori, 4 arresti - Kiev, affondata nave russa vicino a Crimea - Sinner e la squadra di Coppa Davis incontrano Mattarella - Assalto ai portavalori, il bottino è di 4 milioni - Imbrattata fontana Piazza del Popolo a Roma - Meloni: “Per Ilaria Salis spero in processo veloce e sua innocenza” - Previsioni 3B Meteo 2 Febbraio gsl