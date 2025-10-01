Home Video News Cronaca Tg News – 1/10/2025
ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Flotilla sempre più vicina al blocco navale - Piano Trump per Gaza, Hamas chiede modifiche - Oktoberfest chiusa per allarme bomba - A Sabaudia precipita velivolo Aeronautica Militare, 2 morti - Femminicidio Beneventano, uomo fermato ammette omicidi - Big industria Ue a Bruxelles: investimenti con taglio burocrazia - Sì definitivo Senato Festa nazionale San Francesco 4 Ottobre - Flotilla, Meloni: “Insistere in questa fase è irresponsabile” - Previsioni 3B Meteo 2 Ottobre azn