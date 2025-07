Tg Lavoro & Welfare – 24/7/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Licenziamenti, la Consulta boccia il tetto di 6 mesi per i risarcimenti - Inps, nel 2024 erogate 890 mila pensioni - In Italia 1 milione e 300 mila imprese sono guidate da donne sat/gtr