Home Video News Giovani Tg Giovani – 8/11/2026 Video NewsGiovaniPilloleTG Giovani Tg Giovani – 8/11/2026 8 Novembre 2026 ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La storia di Kimi Antonelli - Caro Mondo Crudele - Più occupati tra neodiplomati e neolaureati fsc/azn ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE Medicina Top Medicina Top – 8/11/2026 Pillole Tajani “Non mi faccio intimidire da hacker filorussi, è in atto una guerra ibrida” Pillole Legge elettorale, Pecoraro Scanio “Grave disparità trattamento tra forze politiche” Lombardia Salvatore Borsellino incontra ex boss D’Agata “Il suo un percorso di redenzione” Economia Manovra, Fumarola “I pensionati non devono essere un bancomat”