Tajani “Non mi faccio intimidire da hacker filorussi, è in atto una guerra ibrida”

ROMA (ITALPRESS) - Un gruppo di hacker filorussi ha deciso di porre una taglia sulla mia persona e sulla mia famiglia; insomma, sono disposti a pagare per avere informazioni sulla mia vita privata e sulla mia attività politica. È ovvio che l'obiettivo è quello di intimidirmi. Io non mi faccio mettere paura da nessuno: continuerò a difendere le ragioni dell'Ucraina, a lavorare per la pace, e perché non si ripeta mai più quello che è successo, cioè che un paese, la Federazione Russa, invada un altro paese per imporre la propria volontà". Così in un video sui social il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. sat/mca3 (fonte video: pagina Facebook Antonio Tajani)