Manovra, Fumarola “I pensionati non devono essere un bancomat”

GENOVA (ITALPRESS) - "Noi crediamo che i pensionati non debbano assolutamente essere un bancomat, quindi l'indicizzazione va lasciata così com'è, anzi, magari migliorata per dare qualcosa in più ai pensionati". Così Daniela Fumarola, segretaria generale della Cisl, a Genova per la prima tappa di "Il Patto che unisce. Lavoro, salari, welfare, pensioni per lo sviluppo", il percorso di mobilitazione nazionale promosso dal sindacato. "Va corretto l'intervento sulla flat tax, perché crediamo che la Costituzione abbia inserito tra gli articoli la progressività e quindi non possono pagare le tasse sempre pensionati e lavoratori, e magari lavoratori autonomi che hanno già altri redditi avere una tassa piatta", ha aggiunto. xa8/ads/mca2