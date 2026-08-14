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Cina, ricercatori sviluppano pelle elettronica biomimetica con capacità tattili
Alcuni ricercatori cinesi hanno sviluppato una pelle elettronica biomimetica che imita la percezione tattile umana. Tra gli attuali campi di applicazione figurano moduli di rilevamento tattile per le mani destre dei robot umanoidi, guanti per l'acquisizione di dati tattili e abitacoli intelligenti dei veicoli, secondo i ricercatori. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)