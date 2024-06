Tg Economia – 6/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Bce taglia i tassi di interesse di 25 punti base - Vendite al dettaglio in calo ad aprile - A2A, nel 2023 investiti 328 mln in impianti e infrastrutture a Brescia - Declino demografico, per risolverlo servono diritti e inclusione sat/gsl