Tg Economia – 6/12/2022

In questa edizione: - Manovra, su tetto al contante e Pos Bankitalia invita alla cautela - Politica Agricola Comunitaria, dall’Ue via libera al piano italiano - Il turismo di lusso traina il Belpaese - Avvisi bonari, istruzioni per l'uso abr/sat/gsl