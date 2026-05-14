“Retail & People”, il dialogo tra generazioni al centro del convegno Confimprese

MILANO (ITALPRESS) - L'Italia continua a crescere al di sotto del proprio potenziale non solo per ragioni economiche, ma per criticità strutturali che riguardano il lavoro, la qualità dell'occupazione e la capacità di valorizzare competenze e talenti. I dati europei confermano un ritardo persistente rispetto ai principali partner UE su occupazione femminile, partecipazione giovanile e inclusione lavorativa. È il quadro emerso nel corso del convegno "Retail & People" organizzato a Milano da Confimprese. Durante l'incontro è stata presentata la ricerca dell'Osservatorio Retail Brand Communication dell'Università IULM, secondo cui in un'Italia che invecchia il retail sta già vivendo una trasformazione profonda. f50/fsc/azn