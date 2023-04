Tg Economia – 5/4/2023

In questa edizione: - Crolla il potere d'acquisto delle famiglie italiane - Intesa Sanpaolo, numeri in crescita per la Divisione Banche estere - Generali Italia, dopo 7 anni torna la Convention Rete - Modello 730 precompilato, novità e scadenze abr/gtr