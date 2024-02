Tg Economia – 5/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Ocse, Pil in Italia in crescita dello 0,7% nel 2024 - Inflazione, stangata da 4 mila euro per le famiglie - Sconti al ristorante per chi ha figli - Il faro del fisco sulle spese sanitarie sat/mrv