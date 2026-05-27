Traffico aereo in crescita in Italia

ROMA (ITALPRESS) - Ad aprile sono stati 119mila i voli in Italia, in crescita rispetto ai 102 mila di marzo, ma anche rispetto allo stesso mese degli anni precedenti. Lo confermano i dati diffusi da Eurostat che evidenzia come ogni anno la quota di partenze comincia ad alzarsi proprio nel mese di aprile, sia in Italia che in Europa, arrivando ai picchi di luglio e agosto. Nonostante le tensioni in Medio Oriente e il blocco di Hormuz, il dato del 2026 è maggiore rispetto a quell o dello scorso anno, ma anche al 2019 pre - pandemico. Cifre in controtendenza rispetto alla media dell’Unione europea che, al contrario, ha registrato un calo di oltre cinquemila voli. Unica eccezione nel panorama europeo è quella della Spagna, che lo scors o mese ha registrato un exploit di 162 mila partenze, contro le 155 mila dello stesso mese del 2025. Con le sue otto raffinerie per il cherosene il Paese è tra i meno esposti allo shock dai Paesi del Golfo. /gtr