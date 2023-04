Tg Economia – 4/4/2023

In questa edizione: - Ristorazione, crescono i consumi ma restano sotto i livelli pre Covid - Idrogeno verde, dall'Ue via libera ad aiuti per 450 milioni - Camere di Commercio, 2 milioni le aziende che usano impresa.italia.it - Banche, la Bce pronta a un'eventuale crisi abr/sat/gsl