Rapporto Cer-Confcommercio, pesanti rincari da mercato emissioni ETS

ROMA (ITALPRESS) - Il nuovo mercato europeo delle emissioni rischia di tradursi in una pesante stangata per famiglie e imprese. A lanciare l'allarme è il Rapporto Cer-Confcommercio presentato a Roma. L’introduzione dell’ETS nel trasporto marittimo e l’estensione dal 2028 dell’ETS2 alla mobilità su strada e agli edifici residenziali e commerciali comporteranno infatti aumenti significativi dei costi energetici e dei carburanti. Per il trasporto su strada l’aggravio complessivo è stimato tra 4,7 e 11,3 miliardi di euro l’anno. A pesare soprattutto sarà il diesel, già gravato dalle accise più elevate d’Europa: nello scenario peggiore il prezzo potrebbe aumentare oltre il 17%, mentre la benzina salirebbe di più del 14%. Per gli automobilisti il rincaro arriverebbe fino a 355 euro annui per le auto diesel e 250 euro per quelle a benzina. f04/mgg/gtr