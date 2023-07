Tg Economia – 31/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero: - Pil in frenata ma rallenta l’inflazione - Stangata sulle vacanze, rincari per 4 mld - Via libera al fondo per l’innovazione in agricoltura - Caldo anomalo, luci e ombre sulle misure a tutela dei lavoratori fsc/gsl