Tg Economia – 30/11/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Inflazione ai minimi dal 2021, cresce l’occupazione - Turismo, adesso in Italia si viene a fare shopping - Confagricoltura-Unapol, intesa per rilanciare l’olio italiano - Fisco, occhio alla cartella esattoriale sat/gsl/mrv