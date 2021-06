Tg Economia – 3/6/2021

In questa edizione: - Il patto di stabilità Ue sospeso anche nel 2022 - Vini, nel 2020 minori ricavi per 1,2 mld - Alta velocità Napoli-Bari, entro fine anno aperti i cantieri - Artigianato d'eccellenza, la ricetta per ripartire gtr