Tg Economia – 27/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La Bce alza i tassi di un quarto di punto - Prorogato al 31 dicembre il contratto dei bancari - Un piano da 30 milioni di euro per le regioni appenniniche - Agevolazioni fiscali per chi vive in comuni isolati abr/mgg/gsl