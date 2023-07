Tg Economia – 24/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - La guerra del grano minaccia il prezzo della pasta - Cresce l'export ma per la bilancia commerciale 2022 negativo - Contratto del terziario, il sindacato alza la voce - Bankitalia, per il Pil prossimo triennio in chiaroscuro abr/mgg/gsl