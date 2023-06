Tg Economia – 23/6/2023

In questa edizione: - Michelin Italia investe 65 milioni e inaugura Hub 4.0 - Reputazione e identità digitale, due nuovi must have per le aziende - Antolini, così la formazione continua ottimizza i processi produttivi - Pil meglio delle attese ma l'industria non decolla abr/gtr