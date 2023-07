Tg Economia – 21/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Lavoro, in aumento le stabilizzazioni - Aziende biotech, 13 miliardi di fatturato nel 2022 - Ue-America Latina, 45 miliardi per il partenariato - Rottamazione quater per vittime alluvione, istruzioni per l'uso sat/gsl