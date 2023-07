Tg Economia – 20/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Dal governo 740 milioni per progetti di ricerca - Legalità per le grandi opere, intesa Viminale-Acea - Agritech, da Intesa Sanpaolo un progetto per giovani imprenditori - Controversie con il fisco, approvato il nuovo modello abr/sat/gsl