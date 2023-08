Tg Economia – 2/8/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Mef, a luglio avanzo di 16 miliardi. In linea con le previsioni - Estate, 35 milioni di italiani in vacanza - Ricerca biomedica e farmacologica, 23 milioni per l’innovazione - Riforma fiscale, dagli esperti proposte di controlli preventivi mgg/gsl