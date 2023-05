Tg Economia – 2/5/2023

In questa edizione: - Via libera al Dl Lavoro, aumenti fino a 100 euro in busta paga - Ue, con i Fondi di Coesione 545 mld di investimenti entro il 2027 - Agroalimentare, in crescita i default nel settore - Bollette, in arrivo nuovi aumenti abr/gtr