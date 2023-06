Tg Economia – 19/6/2023

In questa edizione: - Fisco, nei primi 4 mesi del 2023 entrate in crescita del 4% - I distretti del cibo volano per lo sviluppo territoriale - A2A, in Calabria investimenti per 11 milioni - Le piccole imprese pagano molte più tasse dei giganti del web mgg/mrv