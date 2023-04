Tg Economia – 19/4/2023

In questa edizione: - Meloni al Salone del Mobile "Più lavoro alle donne" - Ponte sullo Stretto, dibattito in Parlamento - Turismo, domanda in forte ripresa ma sotto i livelli pre-Covid - Famiglie e imprese in sofferenza per il continuo aumento dei tassi abr/fsc/gsl