Tg Economia – 18/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Al Nord si lavora due mesi in più che al Sud - Contratto scuola, per i docenti aumenti da 124 euro al mese - 10 miliardi per la rete idrica contro i cambiamenti climatici - Occupazione, Mezzogiorno in difficoltà sat/mrv