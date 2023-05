Tg Economia – 18/5/2023

In questa edizione:

- Confcommercio, l'economia italiana è ancora fragile

- Si rafforza la cooperazione Ue-India

- Agenzie di viaggio, giro d'affari da 9 miliardi

- Pnrr, parte delle risorse Ue andrà in munizioni per Kiev

abr/sat/gsl