Tg Economia – 16/6/2023

In questa edizione: - A maggio l'inflazione torna a scendere - Pnrr, 60 miliardi per la transizione energetica - Feduf, l'educazione finanziaria trovi più spazio a scuola - Riforma fiscale, come cambiano le tasse sul lavoro dipendente abr/sat/gsl