Optima Italia, inaugurato il nuovo flagship store a Milano

MILANO (ITALPRESS) - Optima Italia, multiutility che offre servizi integrati di energia, telecomunicazioni e soluzioni per famiglie e imprese, ha aperto il suo nuovo flagship store in Corso Buenos Aires 52, nel cuore commerciale di Milano. Alla cerimonia inaugurale, culminata con il tradizionale taglio del nastro, hanno preso parte rappresentanti istituzionali, partner e stakeholder del territorio. f50/sat/gtr (video in collaborazione con Optima Italia)