Tg Economia – 15/3/2023

In questa edizione: - A marzo previste 417 mila assunzioni nelle imprese - Pnrr, 550 milioni per sostenere l'innovazione delle startup - Bollette, al via partnership tra Intesa Sanpaolo e Switcho - I salari e il rischio di una spirale inflazionistica abr/sat/gsl