Tg Economia – 13/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Green Deal europeo, nuovi obiettivi per il risparmio energetico - Cresce la spesa dei turisti stranieri in Italia - Vino, allarme per il calo della produzione di uva - Giugno e novembre i mesi più proficui per il fisco sat/fsc/gsl