Tg Economia – 13/6/2025

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Export in calo ad aprile - A2A, 92 mln il valore economico generato in Liguria nel 2024 - Eur Spa accelera sull'innovazione - Mutui, cosa cambia con il nuovo taglio dei tassi della Bce sat/abr/gsl