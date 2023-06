Tg Economia – 13/6/2023

In questa edizione: - Nel primo trimestre oltre 500 mila di occupati in più - Un'impresa agricola su 4 investirà nel digitale entro il 2024 - Tour operator, ricavi in aumento rispetto al pre-Covid - Le imprese della blue economy danno lavoro a 1 milione di italiani abr/fsc/gsl