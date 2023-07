Tg Economia – 12/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Pnrr, il Governo modifica 10 obiettivi per la quarta rata - Semiconduttori, dal Parlamento Europeo via libera al Chips Act - Fideuram lancia un servizio di consulenza finanziaria digitale - Giovani e lavoro, il futuro è ancora incerto abr/gtr