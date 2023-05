Tg Economia – 10/5/2023

In questa edizione: - Produzione industriale in calo per il terzo mese consecutivo - Ue, il Parlamento rinnova il sostegno al commercio con l’Ucraina - Sport ed educazione finanziaria, torna “Un campione per amico” - Pnrr, Italia leader in Europa nella spesa per turismo e cultura abr/sat/gsl