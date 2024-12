Tg Ambiente – 29/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dall’UE 132 milioni per i prodotti agroalimentari sostenibili - L’Italia si conferma leader europeo del riciclo - L'industria chimica è sempre più sostenibile - Stati Generali delle Aree Protette, riforma dei parchi in 6 punti chiave mgg/gsl