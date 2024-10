Tg Ambiente – 27/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Inquinamento e rischi per la salute al centro di un convegno Ail - Allarme WWF, l’intero sistema naturale è in pericolo - L’inquinamento indoor è pericoloso quanto quello esterno - "Ocean cleaner" vince il contest di Acea alla Festa del Cinema di Roma abr/fsc/gsl