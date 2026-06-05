Foreste in crescita ma più fragili, allarme in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Le foreste europee continuano a crescere in estensione, ma dietro questo dato positivo si nasconde una realtà più complessa: l’aumento delle superfici boschive non sempre coincide con una maggiore salute degli ecosistemi. Un paradosso che emerge con chiarezza da una recente analisi dell’Agenzia Europea dell’Ambiente. Negli ultimi decenni, in Europa la superficie forestale è aumentata grazie ai programmi di riforestazione e soprattutto all’abbandono delle aree agricole marginali. Tuttavia, questa espansione non sempre coincide con un miglioramento della qualità degli ecosistemi. Molti boschi, infatti, risultano più uniformi, con una minore varietà di specie vegetali e animali. Secondo le principali analisi ambientali, tra cui quelle dell’Agenzia Europea dell’Ambiente e della FAO, la riduzione della biodiversità rende le foreste meno resilienti ai cambiamenti climatici, alle malattie e agli eventi estremi. A preoccupare è anche l’aumento del rischio incendi, in particolare nell’area mediterranea. Le estati sempre più calde e secche, unite alla presenza di foreste meno diversificate, favoriscono infatti la propagazione delle fiamme e rendono più complessa la gestione delle emergenze. Il risultato è un equilibrio sempre più instabile, che impone un cambio di prospettiva: non basta aumentare la superficie boschiva, ma è necessario puntare sulla qualità degli ecosistemi. Le politiche europee si stanno progressivamente orientando in questa direzione, promuovendo una gestione più sostenibile delle foreste, che tenga insieme tutela della biodiversità, resilienza climatica e valorizzazione del territorio. mgg/azn