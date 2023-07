Tg Ambiente – 23/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il cambiamento climatico spaventa gli italiani - E.on, servizi e progetti per la sostenibilità - Sicilia e Malta insieme per le Aree marine protette - Al via "FreeCO2", imprese vitivinicole più sostenibili mgg/gsl