Tg Ambiente – 7/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il risparmio idrico prioritario per il 74% degli italiani - Eventi climatici estremi, le regioni italiane più a rischio - Innovazione e sostenibilità trainano la crescita del settore agricolo - Sos scioglimento dei ghiacci, la criosfera è fra le priorità mgg/gtr/col