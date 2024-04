Tg Ambiente – 21/04/2024

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Presentato il G7 Clima, Energia e Ambiente - Via libera alla nuova Direttiva Case Green - RicicloAperto, a Salerno l’iniziativa di Comieco - ABB, progresso sociale e sostenibilità sempre più centrali mgg/mrv