Tg Ambiente – 31/3/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Il riciclo del vetro si studia sui banchi - A Siram Veolia il Premio “Manager Efficienza Energetica” - Cariplo porta in mostra l’economia circolare - Celltrion punta sull’ecosostenibilità mgg/abr/gtr