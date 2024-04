Tg Ambiente – 28/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dalla transizione ecologica nuove opportunità lavorative - Edison, in Sicilia un impianto fotovoltaico da 41 MW - Eni, un’installazione per l’ambiente - Generali, l’Oasi Gregorina apre alla comunità mgg/gtr/col