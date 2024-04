Tg Ambiente – 14/4/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dal Pnrr 100 milioni per il riciclo di carta e cartone - Sostenibilità, rating ESG per 600 aziende venete - Foreste pluviali, ogni minuto perdiamo dieci campi da calcio - Sui fondali oceanici ci sono circa 11 milioni di tonnellate di plastica mgg/gsl