Tg Ambiente – 22/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Mobilità e trasporti, 22 milioni per l’idrogeno - Park litter: in Italia oltre 20mila rifiuti abbandonati - Ecco come sta cambiando la mobilità a Milano - Torna l’appuntamento con Pianeta Terra Festival abr/gtr/col