Tg Ambiente – 22/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Nel 2024 si sono ridotte le emissioni di gas serra in Italia - Imballaggi, al via il nuovo regolamento europeo - Arrivano i ‘ghostbuster’ per trovare le nanoplastiche nei mari e nei fiumi - Carabinieri, il calendario CITES 2025 è dedicato al Sud America mgg/gtr